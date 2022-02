Caminhoneiro bêbado destrói 31 carros na Alemanha

Com o impacto, vários carros pegaram fogo e o caminhão apenas parou quando atingiu um prédio

Um caminhoneiro bêbado foi preso na Alemanha após bater e destruir 31 carros que estavam estacionados em uma via. O caso aconteceu na última terça-feira (08), cidade de Fuerth.

Segundo a polícia local, o motorista não teria parado no sinal vermelho, bateu em um carro no cruzamento e seguiu atingindo outros veículos estacionados. Com o impacto, vários carros pegaram fogo e o caminhão apenas parou quando atingiu um prédio.

Ao realizar o teste de bafômetro, foi constatado que o motorista, um cidadão turco de 50 anos, tinha o nível de álcool acima várias vezes do limite autorizado. Além dele, que foi preso no local, outras três pessoas ficaram feridas.

Veja fotos do acidente: