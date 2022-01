Caminhão sem motorista invade calçada e derruba árvores em Anápolis

O motorista deixou o veículo estacionado enquanto foi ao banco, e, quando voltou, o caminhão estava quase no fim da rua

Na manhã do último domingo, por volta das 11h, um caminhão sem motorista invadiu uma calçada e derrubou duas árvores, em uma rua de Anápolis, Goiás. O Corpo de Bombeiros fez a contenção do vazamento de óleo de diesel do tanque do veículo e a também a retirada da bateria. Felizmente, ninguém se feriu.

Segundo o motorista, a carreta estava carregada com 25 toneladas de sal. Ele deixou o veículo estacionado enquanto foi ao banco, e, quando voltou, o caminhão estava quase no fim da rua. O homem não soube explicar o que pode ter ocasionado o acidente.

Calçadas e meios-fios foram quebrados, e duas árvores foram arrancadas. Uma delas estava na calçada da dona de casa Patrícia Faria de Bastos Brito.

“O caminhão veio arrastando a árvore, e os galhos passaram na minha cerca elétrica. A sorte é que a árvore protegeu, senão esse caminhão tinha entrado dentro da minha casa, da casa da outra vizinha”, desabafou a moradora.



A dona de casa Maria do Socorro disse que o motorista chegou assustado logo após o acidente.

“Ele chegou tremendo muito, e muito assustado. A primeira pergunta que ele fez foi se alguém se feriu. A preocupação dele era com a vida de alguém”, relatou ao g1.