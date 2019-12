Caminhão de lixo é usado como ‘trenó’ e Papai Noel distribui doces para crianças

PUBLICIDADE 

Neste ano, a passagem do papai noel pelas ruas tem sido um pouco diferente em Santa Catarina. No lugar do trenó, o Bom Velhinho visitou crianças em um caminhão de lixo, que ganhou pisca-piscas, uma touca vermelha e foi carregado de doces e bolas de brinquedo.

A iniciativa veio de uma empresa terceirizada responsável pelos serviços de limpeza pública na região. Os caminhões permanecem decorados até o final do mês de dezembro.

De acordo com a empresa, a ideia teve início neste ano com o objetivo de celebrar o mês do Natal de maneira diferente. Para isso, foram decorados três caminhões para atender a todas as cidades e comprados os presentes.

A intenção é expandir a iniciativa para os próximos anos e contar com doações para fazer algo maior.