Caminhão cai em buraco de mineradora

Nesta segunda-feira (1º), um caminhão caiu em uma vala de uma mineradora no Ceará. O condutor do veículo, em instinto de sobrevivência, saltou da cabine e não ficou ferido. O caso aconteceu na cidade de Santa Quitéria, no interior do estado.

De acordo com informações do G1, o motorista dava marcha ré no caminhão quando as rodas traseiras perderam contato com o solo, que é irregular em determinadas áreas da mineradora.

A partir daí, o motorista não conseguiu frear e perdeu o controle do veículo, que caiu na região mais profunda da mineradora. Antes disso, o condutor conseguiu abrir a porta e saltar para fora.

O caminhão foi destruído e, felizmente, não havia ninguém no local onde o veículo despencou. Ninguém ficou ferido.

