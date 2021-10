Câmeras flagram onças pintada devorando vaca

De acordo com o guia Luiz, o banquete das onças pode durar até 4 dias

No domingo (3), câmeras de uma pousada registraram duas onças pintadas devorando uma vaca. A situação comum na cadeia alimentar da fauna pantaneira aconteceu em Aquidauana (MS).

“Um guia [de turismo] passou com um grupo a cavalo e viu a vaca abatida. Quando é assim, a gente sabe que é 99% de certeza que a onça vai voltar. Colocamos as câmeras e deu certo”, contou o guia Luiz Fabiano Aragão Vargas, ao G1.

“A gente instala [as câmeras] quando acha algum vestígio [de onça]. Por exemplo: um lugar que a onça está passando bastante. A gente vê as pegadas , vai lá e instala. Essas câmeras são ativadas conforme o movimento. No caso, eles [guias] passaram lá e viram que a vaca tinha sido abatida pela onça, foram lá e colocaram a câmera”, disse Joana Tatoni, proprietária da pousada e fazenda.

De acordo com o guia Luiz, o banquete das onças pode durar até 4 dias. “Onça pintada tem muita força na boca. Também mata estrangulando a presa. Umas só já faz um estrago, imagina duas juntas. Ataque praticamente letal”, disse o guia.