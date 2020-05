Câmeras de trânsito flagram araras em rodovia

PUBLICIDADE 

As câmeras de monitoramento da concessionária CCR Autoban flagraram quatro araras em uma rodovia de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (13).

As aves da espécie maracanã-verdadeiro (Primolius maracana) foram filmadas na Rodovia Anhanguera, na cidade de São Paulo, pelas câmeras de monitoramento de tráfego por volta das 9h45.

A espécie mede cerca de 41 cm de comprimento e tem a maior parte do corpo coberto por penas verdes, com algumas azuis e negras na cauda. O entorno dos olhos das aves é branco, e o bico é coberto com uma penugem vermelha.

Uma nota divulgada pela concessionária explica que há uma parceria com a Associação Mata Ciliar para a realização do Projeto Guardiões da Mata, que preserva a biodiversidade no entorno das rodovias Anhanguera e Bandeirantes. A parceria existe há 10 anos.

Dessa forma, todo animal silvestre resgatado no Sistema Anhanguera-Bandeirantes é levado até a ONG para ser reintegração à natureza.

