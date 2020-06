Câmera registra cuidadora agredindo criança de 3 anos

“Eu comecei a ver as imagens gravadas pela câmera e vi as agressões. Nós queremos Justiça pelo que foi feito com minha filha”, disse a mãe.

O caso está sob investigação da polícia civil. Em depoimento, a babá disse que “alguns dias acabou ficando nervosa com a criança porque ela fazia pirraças, então acabou a pegando com um pouco mais de força e desferindo algumas chineladas”.

Ela também afirmou que “a criança chorava muito alto, então algumas vezes também tentou tapar a boca dela”.