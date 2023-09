Caixas de som Bluetooth: as principais marcas do momento

Quase 20 anos após o surgimento do primeiro alto-falante Bluetooth, a tecnologia avançou de forma incrível, oferecendo atualmente dispositivos extremamente inovadores, com qualidade de som muito melhor em comparação com os primeiros modelos.

Uma das marcas mais destacadas do mercado é a americana JBL, que oferece uma ampla variedade de produtos para diferentes usuários.

Quando se trata de caixas Bluetooth, a JBL se diferencia das outras marcas devido à qualidade de som excepcional, design inteligente e principalmente à construção cuidadosa dos seus produtos, com materiais de primeira qualidade.

A utilização da tecnologia sem fio consolidou a posição dos produtos da empresa, juntamente com os da Harman Kardon, que faz parte da Samsung desde 2016, e da Bose, outra líder americana no setor.

Sem dúvida, os alto-falantes JBL são verdadeiras joias sonoras que, quando bem cuidadas, podem durar anos ou até mesmo décadas. A marca soube se adaptar às necessidades do mercado, oferecendo aos usuários produtos da mais alta qualidade, com designs contemporâneos e se esforçando para manter os preços bem competitivos.

O catálogo da JBL é extenso, o que pode tornar a escolha por um modelo bastante difícil, devido à quantidade de dispositivos disponível. No entanto, essa diversidade também é uma vantagem, pois garante a existência de um alto-falante para cada tipo de usuário.

Os alto-falantes da Harman Kardon,por outro lado, são sinónimo de design, alta fidelidade e engenharia de vanguarda, sendo uma escolha frequente para veículos de luxo de marcas renomadas como Mercedes, Maserati ou BMW.

Embora os produtos da Harman Kardon não sejam baratos, o investimento vale a pena para quem tem o dinheiro e procura qualidade de som excepcional.

A Bose, por sua vez, produz dispositivos de áudio de alta qualidade há quase 60 anos. A marca é líder no mercado principalmente pelo foco na psicoacústica da música, combinando as melhores tecnologias para oferecer uma experiência de som única.

Embora tenha preços acima da média, comprar um Bose é um investimento para viver uma experiência diferenciada ao ouvir música.

Cinco vantagens dos alto-falantes Bluetooth

Na hora de comprar um alto-falante, é difícil não considerar os modelos sem fio. Veja cinco vantagens desses dispositivos:

Portabilidade: As caixas Bluetooth são, em sua maioria, sem fio e compactas, o que as torna muito fáceis de transportar para qualquer lugar. São produtos ideais para viagens, dias de praia ou simplesmente para andar de um lado para o outro da casa sem se preocupar com os cabos.

Conexão sem fio: A ausência de cabos é um benefício real que simplifica a conexão e configuração de dispositivos, sem depender de uma rede Wi-Fi. A conectividade Bluetooth facilita o emparelhamento dos alto-falantes com laptops, smartphones ou tablets, além de outros dispositivos.

Qualidade de som: O tamanho compacto não compromete a qualidade do áudio, pelo contrário, muitos desses alto-falantes oferecem uma qualidade sonora incrível.

Isso porque as marcas empregam tecnologias avançadas em áudio para proporcionar experiências únicas, incluindo melhorias na reprodução de graves ou funções como cancelamento de ruído, por exemplo.

Versatilidade: Uma das principais vantagens dos alto-falantes Bluetooth é sua versatilidade para serem usados em diferentes situações. Além de ouvir música em casa, podem funcionar como mãos livres para chamadas telefônicas, melhorar o desempenho sonoro da TV ou ser levados para reuniões ao ar livre. São uma excelente escolha para musicalizar qualquer atividade.

Duração da bateria: Esse é um dos aspectos fundamentais para uma experiência de áudio sem fio.

Muitas marcas deram ênfase às baterias dos alto-falantes para uma longa vida útil, permitindo muitas horas de reprodução com uma única carga. Isso possibilita aproveitar da música em locais onde não existem tomadas ou fontes de energia.

O que considerar na hora de comprar um alto-falante Bluetooth?

Antes de efetuar a compra de um alto-falante Bluetooth é importante levar em consideração alguns fatores para garantir que a escolha seja a mais adequada. Veja os três aspectos mais relevantes a serem considerados:

Qualidade de som e potência : Esse é um dos fatores mais importantes a levar em consideração. Verifique as especificações de áudio que o dispositivo possui, incluindo a potência em watts e a resposta de frequência.

: Esse é um dos fatores mais importantes a levar em consideração. Verifique as especificações de áudio que o dispositivo possui, incluindo a potência em watts e a resposta de frequência. Duração da bateria: Esse é outro aspecto essencial a considerar, ainda mais se pretende utilizar o dispositivo em locais onde não é possível acessar uma fonte de energia.

Esse é outro aspecto essencial a considerar, ainda mais se pretende utilizar o dispositivo em locais onde não é possível acessar uma fonte de energia. A duração da bateria é essencial. Considere se pode ser substituída ou não, pensando na vida útil a longo prazo do alto-falante.

Conectividade e recursos adicionais: Não esqueça de checar a compatibilidade do alto-falante com todos os dispositivos que deseja emparelhar.

e Não esqueça de checar a compatibilidade do alto-falante com todos os dispositivos que deseja emparelhar. Além disso, verifique se o alto-falante é resistente à água, se pode ser utilizado ao ar livre, e se possui capacidade de emparelhar com outros alto-falantes para montar um sistema mais expansivo.

Além desses aspectos, também é importante considerar o orçamento disponível para a compra, o design, a marca e o tamanho do alto-falante, entre outros.