Caixa com 100 tangerinas é leiloada por R$ 53 mil

Uma caixa com 20kg de tangerina, totalizando 100 unidades do produto, foi vendida por um milhão de Ienes (equivalente a R$ 53 mil na cotação atual). A compra foi realizada no leilão do Ota Market, em Tóquio, nesta quinta-feira.

O alto preço é justificado pelo tipo da fruta, conhecida como mikan. A tangerina em questão é do tipo satsuma e é produzida de forma limitada por apenas 100 fazendeiros em Ehime, na ilha de Shikoku, no sul do país.

Os amantes da tangerina reconhecem a qualidade das frutas que são produzidas no país, com texturas delicadas e sabores acentuados. Entre essas, destacam-se as da marca Hinomaru, consideradas as mais caras do mundo.

No processo de cultivo, chamado de “três sois”, elas recebem a luz direta do sol, a luz refletida do mar e a luz refletida das paredes de pedra dos terraços.

Normalmente, 10 kg dessas tangerinas custam em torno de 7.800 Ienes (R$ 419 na cotação atual) por 10 kg. No entanto, o lance alto do leilão foi um ato comemorativo para marcar o início da temporada de mikan no Japão.