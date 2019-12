Cadela morre enforcada na serra gaúcha desesperada por causa dos fogos de artifício

PUBLICIDADE 

No último dia 24 depois de uma sequencia de queima de fogos, na véspera de Natal uma cachorrinha de pouco mais de 1 ano, morreu em Caxias do Sul. Os donos registraram boletim de ocorrência às 18h desta quarta-feira (25). Segundo consta no boletim, a família havia chegado em casa, por volta das 23h30 e encontrou a cachorra de estimação da família morta.

Ainda conforme depoimento, a cachorra tentou fugir devido ao barulho dos fogos de artifício escalando a cerca que divide os pátios de um residencial e morreu enforcada pela própria corrente. Os vizinhos relataram que a cadela entrou em desespero assim que os fogos foram acionados. O filho dos donos está abalado com a morte da cachorrinha.