Cadela levada durante roubo de carro é encontrada após mobilização de moradores

PUBLICIDADE

Uma cadela que foi levada dentro de um carro que havia sido roubado durante um assalto foi encontrada. Após o roubo, a família postou um relato nas redes sociais contando o que havia ocorrido. Graças à mobilização de diversas pessoas, Julieta foi encontrada.

Marcelo Cid Tadeu Garcia, de 32 anos, relatou ao Portal G1 que a cadela estava com a mãe dele. A mulher, de 61 anos, foi assaltada em Praia Grande-SP, na Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, no bairro Tupi.

Na ocasião, a mãe de Marcelo estava em um posto de combustíveis, abastecendo o carro para trabalhar, quando foi surpreendida por dois homens, um deles portando arma de fogo. A vítima relatou à Polícia Civil que sofreu ameaça de morte e precisou deixar o veículo. Julieta estava dentro do carro e acabou sendo levada também.

Pouco tempo depois da mulher registrar um boletim de ocorrência, o veículo foi encontrado no bairro Caieiras por policiais militares. No entanto, a cadela não estava no carro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o ocorrido, os familiares da vítima se mobilizaram para encontrar a cadelinha. Marcelo relatou que colou cartazes perto do local onde o carro foi encontrado. Onze horas após o assalto, a cadela foi encontrada por moradores do bairro e Marcelo foi informado da notícia por telefone.

Julieta estava sem a coleira, mas foi encontrada sem qualquer ferimento. Ela foi levada de volta para a residência onde mora.