Cadela fica presa em roda e é socorrida pelos bombeiros

Em Montes Claros (MG), uma cadela ficou com o pescoço preso em uma roda e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, a roda estava no quintal da casa da dona do animal.

Os bombeiros usaram um alicate e ferramentas hidráulicas para cortar a roda. O animal foi libertado e passa bem. A cadela ficou sob os cuidados da dona.