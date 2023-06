Cadela agredida por funcionária de pet shop morre

O pet shop prestou assistência e disse que já afastou as duas funcionárias que prestavam serviços há poucos meses

A shih-tzu Luma, de quase três anos, foi tomar banho em um pet shop de Goiânia no último sábado (17), e lá acabou sendo agredida por uma funcionária do local, Laurice Damasceno, enquanto passa pela parte de secagem e tosa. A cachorrinha leva socos, é empurrada e até enforcada. Também havia outra funcionária na sala no momento das agressões, Tatiana Fragoso, que chegou a rir da situação.

Josineuma Dantas, de 41 anos, é a tutora de Luma, e disse que recebeu uma ligação da direção da loja por volta das 11h pedindo para que ela fosse até o local pois a cachorrinha havia sofrido um acidente.

“Quando eu cheguei na clínica, a Luma não conseguia se mexer, estava com espasmos, não conseguia mexer os olhos e nem latir. Totalmente imobilizada, eu abracei ela e pedi perdão por ter levado ela lá”, disse a tutora ao g1.

A pet não teve nenhuma fratura exposta e chegou a ir à uma clínica veterinária para fazer exames de raio-x e tomografia naquele mesmo dia, e passou a noite de sábado para domingo medicana. De acordo com Josineura, Luma chegou a beber água com a ajuda de uma seirnga e a mexer uma das patas, mas na parte da noite, faleceu.

O pet shop prestou assistência e disse que já afastou as duas funcionárias que prestavam serviços há poucos meses.