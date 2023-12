Cadáver é encontrado dentro de carro em São Paulo

O dono do carro teria estacionado ele lá na última terça-feira (12), e ontem, quando foi buscá-lo, se deparou com o cadáver dentro

A Polícia Civil de São Paulo está investigando o que aconteceu com o cadáver encontrado dentro de um carro que estava estacionado em frente a uma oficina em Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo. O corpo foi encontrado ontem (14), e de acordo com o dono do estabelecimento, o carro estava parado em frente ao local há dois dias.

O dono do carro teria estacionado ele lá na última terça-feira (12), e ontem, quando foi buscá-lo, se deparou com o cadáver dentro. A perícia foi acionada, mas nesse primeiro momento, não foram constatados sinais de violência na vítima.

Exames foram requisitados ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como morte suspeita na 14ª Delegacia de Polícia, em Pinheiros.