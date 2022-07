Cachorro ‘rolezeiro’ pega ônibus, desce no ponto final e some em SP

Um cachorro, que atende pelo nome ‘Jorginho Aventureiro’, está desaparecido há mais de 15 dias no litoral de São Paulo

A chaveira Danielle, de 34 anos, contou que Jorginho apareceu na casa dela, no bairro Santa Rosa, há cerca de cinco meses e ficou por lá. Eles adotaram o cachorro que, segundo ela, gosta de ‘dar um rolê’ e acaba desaparecendo, mas sempre volta em pouco tempo.

Desta vez, o cão aventureiro resolveu dar uma volta de transporte público e desapareceu.

Segundo a dona, o cachorro entrou em um ônibus sentido Ferry Boat [balsa] e desceu no ponto final. A preocupação é não saber se ele pegou a balsa para ir para Santos, ou se continua no Guarujá.

O paradeiro de Jorginho ainda é incerto sendo tratado como ‘mistério’ pela dona. Danielle disse que recebeu uma ligação afirmando que o cachorro estava no bairro Vila Maia, a cerca de 5 km de onde ela mora e do Ferry Boat, porém, ao ir até o local, percebeu que era um cão parecido com o dela.

Danielle e a família estão procurando pelo animal de estimação e divulgado fotos na internet. Jorginho tem um porte médio, é marrom, magro e sem raça definida. Muitas pessoas estão ajudando nas buscas pelo animal mas, até a manhã desta segunda-feira, 18, ele não havia sido encontrado.