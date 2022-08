Cachorro ‘rolezeiro’ é adotado em SP após passear de ônibus por três cidades e receber o nome de ‘Bus’

Um cachorro perdido pelo litoral de São Paulo foi adotado após se aventurar de ônibus por Santos, São Vicente e Guarujá, durante uma semana

Um cachorro perdido pelo litoral de São Paulo foi adotado após se aventurar de ônibus por Santos, São Vicente e Guarujá, durante uma semana inteira. Ele foi encontrado por protetoras de animais que seguiam os ‘rastros’ dele por meio de publicações nas redes sociais e em grupos de aplicativos de mensagens.

Segundo elas, o animal, apelidado como Bus [ônibus em inglês] estava magro e com uma pata ferida.

Nesta segunda-feira (8), a protetora de animais Neuza Unger relatou que o cão foi encontrado por uma amiga na avenida da Praia de Pitangueiras, em Guarujá. Eram 8h, ela estava indo trabalhar por isso, deixou o cachorro com o porteiro do condomínio onde mora.

Assim que pôde, Neuza foi até o local indicado de carro com mais duas pessoas para resgatá-lo. Ela encontro ‘Bus’ recebendo ajuda dos moradores do prédio.

Segundo a cuidadora, assim que o encontraram e o pegaram ele chorou um pouco, mas logo se acalmou ao entrar no veículo. Em seguida, o cachorro foi levado até um pet shop em Santos, onde tomou banho, sendo atendido por um veterinário.

A protetora ainda disse que antes mesmo do cachorro ser encontrado, uma moradora de Santos chamou Neuza apareceu nas redes sociais interessada em adotá-lo para ser criado pela filha dela. Por isso, a expectativa de localizar o animal se tornou ainda maior.

Cachorro perdido

De acordo com Neuza, assim que as buscas pelo animal começaram, as protetoras viram um comentário nas redes sociais dizendo que o cachorro teria um tutor no bairro Dale Cutinho, em Santos. Porém, segundo ela, não houve qualquer contato por parte desse possível dono.

Para ela, se o cachorro ficasse por mais tempo na rua, correria o perigo de se machucar ou de morrer atropelado.

“Rolê” pela região

Eliane Di Jorgi é cuidadora de animais e também estava em busca de Bus ao longo da última semana. Ela contou que postagens nas redes sociais com fotos do animal dentro do transporte público começaram a ser compartilhadas em 28 de julho.

Na postagem, Bus está sentado no corredor de um veículo da linha municipal de Santos (SP), que saiu do Centro da cidade e seguiu em direção à Zona Noroeste.

Depois, segundo ela, ele teria voltado para o Centro de Santos, até subir um ônibus intermunicipal que tinha como destino São Vicente.

Na última terça-feira (2), ele foi flagrado em um prédio na Avenida Ana Costa, no bairro do Gonzaga, em Santos.

Ela chegou a ir ao local onde ele foi visto no Gonzaga, já que mora nas imediações, porém, quando chegou lá, ele já tinha sumido novamente.

No mesmo dia, o cão foi visto em uma praça para pets próximo ao Canal 5, onde ficou temporariamente “preso” para que pudesse ser resgatado por alguma organização sem fins lucrativos. Porém, segundo Eliane, antes de chegar ao local, foi solto e fugiu novamente.

Ainda na noite de terça-feira, a cuidadora afirma que o cachorro pegou a barca no Ferry Boat, até o Guarujá. Lá, ele teria pegado um ônibus para o bairro da Enseada, onde tentou pegar outro transporte municipal, mas foi impedido por passageiros.