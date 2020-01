Cachorro passa a noite na porta do hospital esperando o dono internado

PUBLICIDADE 

Um cachorro passou a madrugada na porta do pronto-socorro à espera do dono, internado na unidade com pressão alta. O caso aconteceu em Iacanga (SP) nesta quarta-feira (8).

O paciente internado é um morador de rua. De acordo com o motorista da ambulância que presenciou a cena, o cachorro chegou a entrar correndo no hospital e teve que ser retirado pelos funcionários.

Quando o motorista chegou pela manhã, ele decidiu ir buscar água e ração para o bichinho no almoxarifado da prefeitura.