Cachorro morre eletrocutado após encostar focinho em poste

De acordo com a dona do animal, que estava presente na hora do acidente, não havia nenhum fio próximo ao poste

Após encostar o nariz em um poste de luz energizado, uma cadela de 10 anos morreu na última terça-feira, 11. O acidente aconteceu em um local frequentado diariamente por crianças, adultos e outros animais, em Ponta Grossa. A golden retriver se chamava Meg e pertencia a uma família da cidade. Ela e o outro cachorro da família eram levados ao mesmo parque todos os dias. “Ela estava cheirando o poste como qualquer cachorro, farejando, daí ela encostou o focinho no poste, acho que fechou o circuito, e deu choque nela. Na hora ela já caiu pro lado”, disse o empresário Fábio Fanchin, dono da cadela. De acordo com a dona do animal, que estava presente na hora do acidente, não havia nenhum fio próximo ao poste que demonstrasse qualquer tipo de problema elétrico. A prefeitura da cidade afirmou, através de uma nota, que um curto circuito causou a descarga elétrica. O empresário disse que a esposa não teve tempo de socorrer Meg, que morreu imediatamente. No incio, a mulher achou que algum inseto tivesse picado a cadela. “Em uma atitude não recomendada, ela tirou o sapato, botou o pé no chão, encostou no poste e levou um choque”, contou Fanchin ao g1. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Meg ainda foi levada pela família a um consultório veterinário, mas já chegou ao lugar sem vida. O que diz a prefeitura A prefeitura lamentou o acidente, avaliado por ela como uma fatalidade. De acordo com a prefeitura, após o incidente, uma equipe de manutenção foi encaminhada ao parque. A equipe constatou que o curto-circuito atingia apenas o poste que Meg farejou. A prefeitura disse, também, que os postes passam por manutenções periódicas, mas que estas ações serão intensificadas após o acidente com a cadela. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE