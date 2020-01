Cachorro morre e mulher fica ferida após ataque de capivaras

PUBLICIDADE 

No domingo (19), o cãozinho Pitu, o filhote dele, Freddy, e a tutora Marcella Rebello Cozer foram surpreendidos enquanto passeavam na área verde do edifício onde moram.Pitu foi mordido por capivaras. Marcella, de 25 anos, tentou defendê-lo e acabou ficando ferida também. O cachorro foi encaminhado ao hospital veterinário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (21). A mulher levou 23 pontos.

De acordo com o que Marcella relatou ao Portal G1, tinham cinco capivaras no local. Duas a morderam e duas atacaram o cãozinho. Ela conta que colocou a mão na boca de uma das capivaras para tentar fazer com que ela soltasse o cachorro.

A dona dos animais levou 20 pontos na coxa e três na canela por causa das mordidas. Marcella ainda sofreu arranhões e precisou tomar vacina antirrábica.

Pitu ficou ferido por mordidas e também levou pontos, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória no hospital veterinário e não resistiu.

O caso ocorreu em Balneário Camboriú-SC. A Prefeitura de Balneário Camboriú soube do caso na tarde de quarta-feira (22) e trata o fato como isolado. “A capivara é um animal silvestre, as pessoas precisam ter noção de que elas não podem chegar perto do animal e infelizmente, nesse caso, o cachorrinho estava solto e foi em direção ao animal. Não existe nenhuma política pública, uma vez que são casos isolados”, explica Maria Heloisa Furtado Lenzi, secretária de Meio Ambiente da cidade.