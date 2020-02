Cachorro morre ao ser eletrocutado em parque

PUBLICIDADE 

Aos 12 anos, o golden retriever Aquiles morreu após levar um choque em uma grade de metal em Goiânia, na Praça do Avião. O cachorro passeava com os donos no parque quando, ao andar nas grades do monumento 14 Bis, recebeu uma descarga elétrica.

Ao G1, os donos relataram que a descarga, que matou o animal na hora, poderia ter matado uma criança. No local do acidente, eles afirmaram terem encontrado alguns fios expostos. Segundo a Prefeitura da cidade, uma equipe já foi ao local com o objetivo de arrumar o problema.

“Quando eu toquei no cachorro, eu não senti nada. Porém, na hora que eu coloquei a mão na boquinha dele, a descarga [elétrica] passou para mim. Pelo fato de ter passado a corrente dele para mim, esse choque poderia ser capaz de matar uma criança”, disse o vendedor Anderson Medeiros de Almeida ao G1.

O Corpo de Bombeiros isolou o local no mesmo dia e instalou uma placa que alertava sobre o perigo de descarga elétrica. “O cachorro veio a morrer no lugar preferido dele, no lugar onde qualquer criança poderia estar. Não tem segurança, você não pode ir para uma praça dessa forma”, disse a agente de viagem Poliana Graziela Thedolino.