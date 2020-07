Cachorro infectado pelo coronavírus é sacrificado nos Estados Unidos

PUBLICIDADE

Na Carolina do Sul, nos Estados Unidos (EUA), um cachorro infectado pelo coronavírus foi sacrificado. De acordo com a Universidade Clemson, o animal tinha condição crônica de saúde.

O cachorro foi testado após um de seus donos ter contraído a Covid19. As descobertas veterinárias determinaram que o animal tinha uma condição crônica de saúde, o que consequentemente fez com que fosse sacrificado.

“Com base no conhecimento atual, continua não tendo evidências de que os animais de estimação tenham um papel significativo na disseminação do SARS-CoV-2 para as pessoas”, disse Parr, o veterinário. Entretanto, conforme Parr, continua sendo uma boa ideia restringir o contato dos infectados pelo vírus com animais de estimação, assim como é feito com as pessoas.

Conforme o Departamento de Agricultura dos EUA, o cachorro com coronavírus é um dos 13 animais que foram infectados no país, incluindo um leão e um tigre.