Cachorro e seu tutor é resgatado de enchente em SC

O caso aconteceu em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, no domingo (8)

Um homem de 40 anos e seu cachorro foram salvos no último domingo (8). O morador, lutando contra a hipotermia, estava agarrado a um poste, enquanto seu fiel companheiro canino foi encontrado preso em uma árvore. O animal ajudou a aquecer seu dono após serem encontrados pelos bombeiros. A operação de resgate envolveu colocar a dupla no bote dos socorristas, com o cachorro deitado sobre o homem para compartilhar calor, antes de serem levados para uma área segura. O homem foi prontamente atendido pela equipe da ambulância e transportado para o Hospital Regional Alto Vale. Quanto ao animal, foi encaminhado para um abrigo temporário.

O Vale do Itajaí, assim como outras áreas de Santa Catarina, está enfrentando sérios problemas devido às chuvas constantes e intensas. O estado já reportou estragos em 131 municípios, resultando em duas mortes, além de um bebê ferido. Alarmantemente, 60 cidades declararam situação de emergência. Nesta segunda-feira (9), há uma trégua na chuva, mas o município continua sofrendo com inundações. As ruas amanheceram submersas em água, enquanto o Rio Itajaí-Açu segue em elevação, ultrapassando os 10 metros