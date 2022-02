Cachorro é roubado durante passeio em SC; três são presos

Segundo a Polícia Militar, três pessoas envolvidas no caso foram presas

Um cãozinho da raça spitz foi roubado, na quinta-feira (27), enquanto passeava com o tutor pelo bairro Capoeiras, em Florianópolis. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança.

Era noite, e o vídeo mostra quando dois homens se aproximam de Maru e do tutor, que estão em uma calçada. Em segundos, os criminosos levam o animal.

Foram dois dias de sofrimento para a família, até que o cachorro voltou para casa. Segundo a Polícia Militar, três pessoas envolvidas no caso foram presas.

A corporação afirma que, com a informação de que o pet estaria em uma comunidade chamada Grota, perto do bairro Monte Cristo, foi feito um cerco na região. Na tarde de sábado (29), uma pessoa fez contato com o tutor para devolvê-lo.

Após o roubo, Jéssica Maia, tia do peludo, foi às redes sociais pedir ajuda para localizar o cãozinho. “O Maru fez cirurgia recentemente, por problemas nos rins, precisa de alimentação diferenciada, beber muita água. Quem está com ele agora não tem essas informações”, escreveu na ocasião.

Com o bichinho já em casa, ela afirmou que a “família está feliz, mas ainda muito assustada”. E afirmou que o desejo é que todos os cães possam ter um lar.

“O nosso desejo é que todos os amigões que estão longe da família voltem pra casa, e os que ainda não têm um lar também encontrem um. Vamos continuar essa luta, pois ainda tem muitos cachorrinhos que precisam da nossa ajuda.”