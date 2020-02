Cachorro é encontrado com patas e focinho amarrados

PUBLICIDADE 

Dois amigos que estavam saindo do serviço em Robstown, no Texas, se deparara com algo incomum na estrada de volta pra casa. Para a surpresa dos dois, um cachorro tinha sido deixado para morrer à beira da estrada.

“Nós não tínhamos a certeza que era um cão de início. Fizemos marcha atrás e vimos que afinal era mesmo um cão. A boca do animal estava colada com fita adesiva e tinha sido amarrado com um tubo. Ele foi claramente deixado para morrer”, contou Carrillo.

Os dois decidiram que soltariam o cão, que parecia bem e era “muito amoroso”. Segundo os amigos, ele deveria estar no local há cerca de um dia. Carillo levou o cão para o centro de adoção Peewee, um abrigo local.

Descobriu-se depois que o cão estava bem de saúde, apesar de estar infestado. “A cauda não pára de abanar. Ele é tão querido”, comentou um porta-voz da Peewee’s Pet Adoption.