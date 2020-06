Cachorro de rua entra em viatura e é adotado por policial

PUBLICIDADE

No último domingo (21), policias militares rodoviários de Santa Catarina faziam uma operação de fiscalização de velocidade em uma rodovia do estado quando foram surpreendidos por um cachorro abandonado que invadiu a viatura.

Segundo os policiais, o cão estava com medo e parecia ter sido abandonado ali mesmo na rodovia. Os dois militares da operação, soldados Borges e Mateus, fizeram de tudo para tirar o animal de dentro do veículo, mas não conseguiram. De acordo com os militares, era “como se ele fosse ser abandonado de novo”.

A historia ficou conhecida depois da PMRv de Santa Catarina publicar um vídeo no Instagram que mostra o cachorro dentro da viatura.

Os soldados levaram o cão ao posto policial. Na unidade policial, o cabo Maurício se emocionou com a história e decidiu adotar o animal.

