Cachorro avança e evita que homem continue esfaqueando mãe e neta

Neste domingo (5), um homem de 27 anos foi preso suspeito de esfaquear a mãe e a filha de uma adolescente de 15 anos que recusou se relacionar com ele em uma festa em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz só fugiu depois de o cachorro da família atacá-lo. A polícia informou que a adolescente de 15 anos saiu com o suspeito, mas não quis “ficar” com ele. Com raiva, o rapaz foi até a casa onde ela mora e entrou pelo portão com uma faca na mão. A mãe da adolescente, de 32 anos, estava com a neta, de 11 meses, no colo e saiu de dentro da residência achando que fosse a filha voltando da festa.

Conforme o relato policial, o homem começou a dar vários golpes com faca na mulher e na neta dela.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).