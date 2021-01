Cachorrinha visita idoso de 92 anos que morreu de Covid-19

PUBLICIDADE

Frederico Lucas Minatto recebeu uma visita especial no Hospital São José, em Criciúma (SC), dois dias antes de falecer em decorrência da Covid-19. O idoso de 92 anos foi visitado pela cachorrinha Lilica. As informações são do G1.

O falecimento do idoso foi confirmado na manhã da última terça-feira (26).

Fernanda Minatto, filha de Frederico, relatou para os funcionários da unidade que o pai e a cachorrinha estavam juntos há 10 anos e que eram muito apegados.

Por isso, ela e a irmã pensaram em levar o animal escondido dentro de uma bolsa em uma tentativa de animar o idoso durante o período de internação. Entretanto, as equipes médica e de enfermagem auxiliaram para que a visita pudesse ser feita com segurança.

“Fazíamos chamada de vídeo para os dois (pai e cachorrinha) se verem. Mesmo assim, ele estava sempre perguntando por ela”, disse mulher para a equipe de comunicação da unidade de saúde.