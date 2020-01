Cabeleireiro é preso suspeito de estuprar vizinho de 11 anos

PUBLICIDADE 

Um cabeleireiro de 30 anos foi preso nesta segunda-feira (13), suspeito de estuprar um menino de 11 anos, que é vizinho dele. O caso chegou à polícia no último domingo (12), após a mãe da criança ir até a delegacia junto com a vítima fazer a denúncia. O suspeito negou as acusações.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher disse que seu filho confessou o caso a ela dois dias antes de procurar a polícia e relatar o crime. Na conversa entre os dois, o menino explicou para a mãe que já vinha sofrendo abusos pelo homem há mais tempo.

A criança também contou à mãe que o estupro mais recente aconteceu dias antes do caso ser registrado e que não tinha revelado anteriormente devido às ameaças que recebia do suspeito.

Ainda conforme o registro policial, a mãe da vítima explicou que vive na mesma vila de apartamentos do suspeito há cerca de três anos, que ele era vizinho e próximo da família.O caso ocorreu em Porto Velho-RO.

No dia do registro do crime, o cabeleireiro foi encontrado pela polícia e levado à Central de Flagrantes junto ao seu advogado. Ele negou as acusações durante o interrogatório, alegando que o menino de 11 anos era próximo dele.

Com a coleta dos testemunhos, o delegado plantonista decidiu por manter o suspeito preso preventivamente para decorrência dos trabalhos de investigação e segue à disposição da Justiça. O mandado de prisão foi cumprido nesta segunda.

A vítima foi encaminhada para fazer exames. O caso de estupro de vulnerável foi encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), que vai apurar o crime.