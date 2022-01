Cabeleireira é encontrada morta dentro de porta-malas

Mulher já tinha uma medida protetiva contra ele por sofrer agressões e ameaças. O ex companheiro chegou a ser preso, mas foi solto

Na madrugada desta quinta-feira, 13, o corpo da cabeleireira Lourdes Clenir Oliveira Melo, 48, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro, em Içara, no Sul de Santa Catarina.

Ela estava considerada desaparecida desde o domingo, 9.

O ex-namorado é o principal suspeito do caso.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher já tinha uma medida protetiva contra ele por sofrer agressões e ameaças. O ex companheiro chegou a ser preso, no entanto, foi solto no dia seguinte.