Buscas por menino perdido na mata são encerradas

Na quarta-feira (1°), a Polícia Civil do Amazonas informou que as buscas por Gabriel Souza Chaves, de 11 anos, que desapareceu em uma área de mata no município de Manacapuru, foram encerradas sem sucesso.

A mãe e o padrasto da criança foram presos, nessa terça (30), em investigação sobre o desaparecimento.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu chamado para busca e resgate da criança em uma área de mata na comunidade do Jacaré, no município de Manacapuru, na tarde do dia 19 de novembro.

As buscas duraram 11 dias, mas a ação não obteve sucesso. Gabriel não foi encontrado e as buscas foram encerradas na tarde desta quarta.

A delegacia solicitou mandados de prisão temporária em nome da mãe da criança e do padrasto. Eles foram presos na terça-feira (30).

“Estávamos trabalhando com a informação de que ele havia desaparecido. Após as investigações e uma reunião realizada com a equipe, nós encontramos alguns pontos obscuros que não fecharam. Foram esses pontos que motivaram o pedido de prisão temporária”, informou a delegada do município, Roberta Merli.