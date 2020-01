Britânico quer escavar aterro por antigo HD que pode valer milhões de dólares

PUBLICIDADE 

O britânico James Howells pretende cavar fundo um tesouro que poderia lhe render até US$ 1 bilhão nos próximos anos. Em 2013, o operador de TI jogou fora o seu antigo HD com 7,5 mil bitcoins no disco rígido, e agora, o homem acredita que pode encontrar o HD soterrado em algum lixão de sua cidade, Newsport, País de Gales.

Tudo começou quando em 2009, James começou a utilizar o seu computador para decifrar códigos com valores criptografados para receber a criptomoeda em troca. No entanto, como o bitcoin demorou para se tornar relevante no mercado, ele abandonou a atividade.

Com o tempo, o seu notebook começou a apresentar alguns problemas e James resolveu desmontar a máquina e vender as peças pela internet. No entanto, ele manteve o HD com acesso aos bitcoins. Após passar por problemas familiares e uma mudança de casa, o britânico se desfez do seu valioso disco rígido.

Atualmente, o HD vale US$ 86 milhões, cerca de R$ 280 milhões. Howells acredita que o valor pode chegar até US$ 1 bilhão (R$ 3,24 bilhões) nos próximos anos.

Agora, Howells tenta uma autorização para cavar o aterro e encontrar o disco rígido. O operador de TI busca parceiros para financiar os altos custos do projeto. O britânico promete uma fração dos bitcoins, caso o HD seja encontrado.