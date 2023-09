Briga entre amigos resulta em tentativa de assassinato em MG

A polícia foi chamada ao local para conter a situação e tomar as medidas apropriadas

Uma briga entre dois homens, que compartilharam uma noite de bebedeira, culminou em uma tentativa de assassinato no bairro Veredas, em Buritis, na madrugada deste domingo.

Os dois indivíduos, ambos com 35 anos de idade, desfrutaram de uma noite de descontração enquanto bebiam juntos até as 4 horas da manhã. No entanto, o que começou como uma reunião amigável tomou um rumo sombrio quando a vítima, após retornar para casa, procurou pelo suspeito enquanto ele estava dormindo.

O conflito entre os dois amigos se intensificou nesse momento, levando a um ato de violência que resultou em uma tentativa de assassinato. A polícia foi chamada ao local para conter a situação e tomar as medidas apropriadas.