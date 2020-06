Briga em mercado de BH tem cuspes, denúncia de homofobia e agressão generalizada

PUBLICIDADE

O Mercado Central de Belo Horizonte registrou uma briga generalizada na tarde de terça-feira (16). A confusão envolveu um vendedor, o dono da loja em que ele trabalha, uma mulher transexual, o namorado e a sogra dela.

Segundo a Polícia Militar, todos trocaram socos, chutes, cusparadas e mordidas. Os PMs interviram com golpes de cassetete. A briga teria começado porque, segundo a mulher trans, o vendedor e os seguranças teriam cometido crime de homofobia.

Versões

O vendedor envolvido disse que para a mulher, o namorado e a sogra dela permanecerem parados no corredor até que ele retirasse uns balaios, para que ninguém fosse atingido. A família teria ficado agressiva e ameaçado ele após o pedido. O dono reforçou o depoimento.

Já a família conta outra história. A mulher alega que o vendedor se dirigiu a ela de forma ríspida, diferente do tratamento a outros funcionários. O homem teria começado a xingá-la.

Procurada, a administração do Mercado Central declarou através de nota que “o Mercado Central de Belo Horizonte preza pelo bom atendimento a todos, independente das opções sexuais de cada um”. O superintendente do mercado, Luiz Carlos Braga, aponta ainda que as medidas judiciais cabíveis serão tomadas.