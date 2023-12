Briga em chá de bebê resulta em um homem morto e grávida esfaqueada

O crime ocorreu no domingo (17)

A Polícia Militar efetuou a prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento na morte de Gustavo Vinicius Renovato da Silva, de 31 anos, em Goiânia. De acordo com as informações, a vítima teria invadido um chá de bebê durante uma discussão e esfaqueado uma jovem grávida de 19 anos. Os dois suspeitos teriam agido em busca de vingança

O crime ocorreu no domingo (17), no Residencial Buena Vista. Segundo relatos dos militares, Gustavo estava bebendo com um amigo na frente de sua residência quando se envolveu em uma briga com um vizinho. Durante a discussão, ele invadiu a residência onde acontecia o chá de bebê e golpeou a mulher grávida com um facão.

Após ser contido por convidados, Gustavo retornou para sua casa. Porém, pouco tempo depois, dois homens armados com facas conseguiram arrombar o portão da residência e o atacaram com golpes de faca, resultando em sua morte.

A esposa da vítima relatou aos policiais que se trancou em um cômodo com seus filhos e, ao sair, encontrou seu marido já sem vida.

Os policiais conseguiram localizar e prender os dois suspeitos. Ambos foram conduzidos à delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais necessários.