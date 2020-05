Brasileiro de 17 anos é apreendido na Espanha suspeito de matar pai e madrasta

PUBLICIDADE 

um jovem brasileiro, de 17 anos, foi detido em Toledo, na Espanha, por suspeita de ter matado o pai e a madrasta. A mulher, de 24 anos, e o homem, de 38, foram encontrados mortos, com marcas de tiro pelo corpo, em uma fazenda. O adolescente foi preso nessa quarta-feira (13).

A imprensa local informou que, no dia do crime, o jovem chamou alguns moradores para avisar que alguém havia matado o pai e a madrasta dele. O socorro chegou a ser acionado, no entanto, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Segundo o jornal El País, fontes ligadas à investigação afirmaram que horas depois o jovem confessou o crime. “Ele teve um relacionamento muito ruim com o pai, que era muito rigoroso com ele”, contou uma fonte ao El País. “O garoto queria ir para a França com a mãe, mas o pai não deixava”, concluiu a fonte.