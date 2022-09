Brasileira tem joias estimadas em 3 milhões de euros roubadas em Paris

Dois homens numa scooter se aproximaram, quebraram o vidro traseiro do veículo e roubaram uma bagagem de mão e uma mala

Uma brasileira teve suas joias estimadas em 3 milhões de euros roubadas a caminho da Paris Fashion Week na terça-feira, apurou a AFP nesta quinta de fontes policiais e próximas à investigação, confirmando informações do jornal Parisien.

A vítima, uma empresária brasileira, apresentou queixa na delegacia do 16º Arrondissement de Paris, avaliando os bens roubados em 3 milhões de euros, segundo a fonte policial. “O valor do prejuízo não é conhecido atualmente”, indicou, por sua vez, a Promotoria de Bobigny.

Na terça-feira, a empresária desembarcou no aeroporto Roissy-Charles de Gaulle e pegou um VTC (carro de transporte com motorista) para a Paris Fashion Week, que começou no dia anterior.

Passando pela localidade de Saint-Denis, ao norte de Paris, o veículo ficou preso no trânsito, informou uma fonte próxima à investigação.

Dois homens numa scooter se aproximaram, quebraram o vidro traseiro do veículo e roubaram uma bagagem de mão e uma mala Louis Vuitton, sem causar ferimentos, de acordo com a fonte policial.

Os suspeitos estão foragidos. “Estamos no início da investigação”, observou a fonte próxima à investigação.

Os investigadores estão particularmente interessados em descobrir se a vítima já estava sendo visada ou se foi um roubo de oportunidade. A investigação foi confiada à Brigada para a repressão ao banditismo.

© Agence France-Presse