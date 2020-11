Brasileira é morta a facadas na Guiana Francesa e irmã é avisada por telefone

PUBLICIDADE

Uma brasileira, natural de Tocantins, foi morta a facadas em uma vila às margens do rio Lawa, na divisa da Guiana Francesa com o Suriname, na madrugada de segunda-feira (23). Romenia Brito, de 28 anos, teria sido assassinada em frente ao filho, de 10 anos.

Holanda Brito Reis, de 26 anos, é a irmã da vítima e mora em Buriti do Tocantins. Ela relatou que enviou uma mensagem para Romenia por um aplicativo, a fim de mostrar uma foto. Logo depois, Holanda recebeu uma ligação de uma mulher informando que a irmã dela havia sido assassinada.

“Aqui na cidade está tendo um festejo e nós tiramos uma foto com o padre que batizou a gente quando éramos criança. Eu mandei a foto por volta das 6h40 e vi que ela ficou online horas antes, 4h26, e até estranhei porque costumava acordar mais tarde. Logo depois uma mulher me ligou do número dela [da irmã] e disse que minha irmã tinha morrido”, disse Holanda.

De acordo com a família da vítima, o principal suspeito do crime, Aimar Lopes de Souza, foi preso por autoridades locais. Ele era marido de Romenia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Romenia deixa três filhos, um menino de 10 anos e outro, de 5, que moravam com ela, além de um terceiro que vive no Tocantins. A criança de 10 anos teria presenciado o homicídio. Ambos foram deixados sob os cuidados de uma vizinha que mora na mesma vila onde o crime foi cometido.

O menino de 13, que vive com a avó em Buriti do Tocantins irá fazer aniversário no próximo dia 24 de dezembro, conforme relatou a irmã.

“Ela estava planejando vir para fazer o aniversário dele.”

O corpo de Romenia foi levado para a capital do Suriname, Paramaribo. O pai da vítima viajou para o local. A família entrou em contato com o Itamaraty e espera ajuda para repatriar o corpo e trazer os filhos de Romenia para o Tocantins.