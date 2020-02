Brasileira desparecida é encontrada pela polícia na Espanha

PUBLICIDADE 

Uma jovem brasileira, desaparecida desde 28 de janeiro, foi encontrada na Espanha nesta quinta-feira (27). Segunda a família da jovem, Estela Cristina Romero Vieira, 21 anos, saía de São Paulo para encontrar com a mãe na Espanha.

De acordo com o G1, Estela saiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao aeroporto de Madri e, após desembarcar na capital espanhola, ela deveria pegar outro avião e seguir para Granada, também na Espanha, onde ela mora com a mãe.

Um tio da jovem contou ao portal que ela foi localizada pela polícia espanhola e foi levada para prestar depoimento. Além dela, a mãe, Cássia Cristina Vieira Pinto, também foi para o local. Segundo a polícia, a jovem não embarcou no voo e foi sozinha para o metrô. A jovem está bem mas disse que não quer voltar para casa com a mãe.

A suspeita é de que a jovem tenha sido aliciada por uma pessoa que, sabendo que ela é fã de K-Pop, a ofereceu um emprego para trabalhar como maquiadora de um grupo do gênero, na Coréia do Sul. Ela não aceitou a oferta mas teria se envolvido emocionalmente com o suspeito.

“Eu tirei print de todas as conversas e fiz uma denúncia. O pai dela chegou a vir do Brasil para a Espanha para conversar com ela e evitar que ela aceitasse esse emprego, porque o que ela queria era trabalhar de maquiadora na Coreia, acreditando que era para um grupo de k-pop, mas era mentira. Essa pessoa nem coreana é, provavelmente é uma pessoa que vive na Inglaterra mesmo”, explica a mãe.