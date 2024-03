Bombeiros são agredidos por vítimas de capotamento durante socorro em AL

Os bombeiros também relataram terem sido ameaçados de morte

Militares do Corpo de Bombeiros registraram um Boletim de Ocorrência nesta quarta-feira (13) relatando terem sido agredidos pela vítima de um capotamento durante o atendimento da ocorrência em Rio Largo, região metropolitana de Maceió. No acidente, duas pessoas ficaram feridas.

Um dos militares informou à polícia que a equipe foi alvo de agressões verbais por parte do homem de 26 anos, que supostamente estava dirigindo o veículo que capotou, e que ele apresentava sinais de embriaguez. Ele proferiu insultos contra uma militar e afirmou não querer receber atendimento. A outra vítima foi uma mulher de 38 anos.

De acordo com o relato dos militares, durante o atendimento realizado por um sargento da equipe, o homem se levantou bastante alterado e agressivo, desferindo um soco no bombeiro, o qual perdeu o equilíbrio e caiu de uma ribanceira, com uma altura de aproximadamente 3 metros.

O homem continuou com as ameaças, alegando fazer parte de uma facção criminosa e afirmando ter observado os nomes dos militares nas fardas.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e constatou que o homem estava cambaleante, com dificuldade para falar e em comportamento agressivo. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.

O agressor foi então conduzido para a Central de Flagrantes pela Polícia Militar, e os bombeiros o acompanharam para registrar o Boletim de Ocorrência. Ele foi autuado por dirigir veículo automotor sob influência de álcool, resistência, desacato e ameaça.