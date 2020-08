Bombeiros salvam criança engasgada com cenoura; mãe “chegou ao quartel desesperada”

PUBLICIDADE

Uma mãe levou o bebê engasgado com um pedaço de cenoura até uma unidade do Corpo de Bombeiros. Os militares conseguiram reverter o quadro e salvar a criança. O fato ocorreu no início da tarde deste domingo (23).

De acordo com os servidores, a mãe que mora a cerca de 800 metros do quartel do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros (GBM), em Três Lagoas-MS “chegou lá desesperada, correndo com o bebê no colo”, por volta das 13h (de MS).

Os bombeiros rapidamente iniciaram as manobras de desobstrução das vias aéreas da criança e efetuaram o salvamento da vítima. Após isso, a criança não precisou receber atendimento médico e foi levada para casa.