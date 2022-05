Bombeiros realizam remoção de cadáver no Lago Paranoá

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para a remoção de um corpo que se encontrava boiando às margens do Lago Paranoá

Na manhã desta quinta-feira, 26, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a remoção de um corpo que se encontrava boiando às margens do Lago Paranoá e em frente ao Clube CASSAB, no Setor de Clubes Sul.

O CBMDF foi solicitado por um segurança que fazia ronda no clube e encontrou o corpo boiando dentro do Lago.

As equipes de mergulhadores retiraram o corpo de um adulto masculino, aparentando ter, aproximadamente, uns vinte e três anos de idade.

Quando retirado do lago, o cidadão estava sem sinais vitais e já com algumas características de decomposição.

Ainda não se tem informações sobre o que ocorreu com o homem.

A PMDF e a Polícia Civil foram acionadas para o local.