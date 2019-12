Bombeiros conseguem resgatar vaca após 7 horas de operação

PUBLICIDADE 

Uma vaca que caiu em uma cratera de 15 metros foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e voluntários no final da tarde destas quarta-feira (18), em Nova Andradina, a 296 km de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Segundo as autoridades, os trabalhos duraram sete horas para retirar o animal que foi parar no buraco após ser arrastado por uma forte enxurrada.

Para o resgate, as patas traseiras do animal foram amarradas por um cabo e um trator auxiliou na retirada. O dono do animal adquiriu cabos novos e resistentes. Com isso, foi possível resgatar a vaca que estava debilitada e exausta.

Conforme os bombeiros, no momento que a vaca foi localizada, três homens desceram até o fundo do buraco e ficaram próximos a ela. Duas vacas estavam juntas quando foram levadas pela enxurrada. O segundo animal, encontrado nas proximidades, também foi resgatado.