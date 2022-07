Bombeiros ainda combatem focos de incêndio na região da rua 25 de Março, em SP

O incêndio foi controlado, mas não extinto. Ainda há pequenos focos no interior de um prédio comercial na região

Mais de 50 bombeiros continuam trabalhando no combate ao incêndio que atingiu quatro prédios comerciais na região da rua 25 de Março —​centro popular e comercial da capital paulista, a partir das 21h de domingo (10). Dezenove viaturas da corporação estão no local.

O incêndio foi controlado, mas não extinto. Ainda há pequenos focos no interior de um prédio comercial na região. Em vários pavimentos já foi iniciado o trabalho de rescaldo. Além deste imóvel, outros três edifícios próximos foram afetados.

Houve desabamento da estrutura da loja Matsumoto, que fica na rua Barão de Duprat, e do teto da Paróquia Ortodoxa Antioquina da Anunciação a Nossa Senhora, localizada na rua Cavalheiro Basílio Jafet, O risco de desabamento dos outros prédios atingidos pelas chamas foi descartado pelos bombeiros.

“Danos totais. Tudo foi queimado e o teto desabou. Sobrou apenas parte do altar”, disse o padre Dimitrios Attarian, 60. A paróquia é o primeiro templo ortodoxo do Brasil, fundado há 120 anos, em 1902.

Na segunda (11), o governador Rodrigo Garcia (PSDB) visitou os bombeiros Felipe Santiago Marcelino e Helliton Rocha Silva do Nascimento, que sofreram queimaduras ao atuar no combate ao fogo e estão internados no Hospital do Tatuapé.

“A pronta ação do Corpo de Bombeiros retirou as pessoas da área, salvando vidas. E evitou danos ainda maiores à região”, disse Garcia.

De acordo com Roberto Monteiro, delegado da 1ª Delegacia Seccional do Centro, ocorreu uma explosão quando os bombeiros tentavam chegar ao interior do prédio e os dois integrantes da corporação ficaram feridos.