Bombeiro usa prego para tirar pipoca de dente e quase morre por infecção 

Com um milho de pipoca preso no dente durante três dias, o bombeiro britânico Adam Martin, de 41 anos, tentou se livrar do incômodo com um prego, uma tampa de caneta e até um fio de metal. No entanto, as tentativas trouxeram um problema ainda maior. O homem desenvolveu uma inflamação na gengiva e o contato com o metal causou uma infecção que foi pela corrente sanguínea até o coração.

A infecção, chamada endocardite, foi consequência da entrada de uma bactéria no sangue e inchou o coração, criando sérios problemas. Os sintomas sentidos pelo bombeiro foram suores noturnos, fadiga, dores de cabeça e uma espécie de murmúrio no coração. Ele procurou um hospital e voltou para casa sem diagnóstico fechado.

Só quando apareceu uma bolha de sangue em um dos dedos dos pés, que é um sintoma da endocardite, e quando o homem começou a sentir muitas dores nas pernas é que o caso foi solucionado. Além de ter passado por uma cirurgia de peito aberto para resolver o problema, Adam precisou ser submetido a uma operação para remover um coágulo infectado de uma das pernas.