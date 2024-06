Bombeiro morre ao tentar resgatar vítima de afogamento em Santa Catarina

O 2º sargento Anderson Martins Cardoso, do Corpo de Bombeiros Militar de Tubarão, no sul de Santa Catarina, morreu ao tentar salvar um homem que se afogava em um rio da cidade no último sábado, dia 1º. Ele tinha 52 anos e deixou mulher e dois filhos.

Segundo a corporação, Cardoso estava de folga e passava de carro próximo ao centro da cidade quando viu um homem se atirar de uma ponte. O bombeiro teria pulado na sequência para resgatar a vítima da água, mas acabou se afogando.

O corpo dele foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros após uma hora de buscas no Rio Tubarão. A outra vítima ainda não foi localizada.

O corpo do sargento foi velado neste domingo, 2, em Tubarão, e depois levado em cortejo militar até o local onde foi cremado, em Capivari de Baixo. A homenagem dos colegas bombeiros incluiu salva de tiros e uma última continência.

Cardoso entrou para o Corpo de Bombeiros em 1992 e atualmente estava lotado na Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, onde atuava como coordenador regional da Defesa Civil em Tubarão.

Em nota de pesar, a prefeitura de Tubarão destacou a atuação de Cardoso como um dos principais líderes dos grupos mobilizados no enfrentamento de eventos climáticos na cidade.

O Comando-Geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina também prestou homenagem e se solidarizou com familiares e amigos do sargento.

Estadão Conteúdo