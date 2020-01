Bomba é encontrada dentro da mochila de menino de 3 anos que desembarcou em rodoviária

PUBLICIDADE 

Uma jovem de 19 anos saiu de ônibus da cidade de Araguaína-TO, com uma bomba de cinco quilos na mochila do filho, de três anos, com destino a Anápolis-GO. A polícia desconfiou do nervosismo da mulher após o desembarque na rodoviária da cidade, nesta sexta-feira (24).

A jovem foi presa em flagrante pelo transporte sem licença de substância de engenho explosivo, crime previsto no artigo 253 do código penal. O filho dela ficou sob a custódia do Conselho Tutelar.

De acordo com a polícia, a mulher soltou a mão do filho e começou a andar mais rápido quando avistou os militares. Neste momento, um oficial reconheceu que a atitude era suspeita.

Aos militares, a jovem disse que recebeu o explosivo de um homem desconhecido em Araguaína e R$ 1 mil como recompensa para fazer o transporte da carga até Anápolis.

A polícia apurou que os explosivos estavam prontos para serem detonados e recebiam energia de uma bateria de celular. A jovem disse apenas que as bombas seriam usadas para explodir caixas eletrônicos da região.

Parte da rodoviária precisou ser interditada até a chegada do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que detonou o explosivo.