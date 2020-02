Bolsonaristas sobem hashtag em apoio ao capitão nas redes sociais

PUBLICIDADE 

Hoje, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro subiram a hashtag no twitter #somostodosbolsonaro. O movimento é contra a imposição de um “parlamentarismo branco”, “manobras e espúrias da esquerda” e a sabotagem sofrida pelo governo.

Os bolsonaristas declararam que o Brasil vai para as ruas no dia 15/03, para apoiar o capitão e o Movimento Brasil Conservador (MBC). A hashtag virou tendência e é o assunto mais comentado do Brasil nas redes sociais.