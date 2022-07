Boi invade quermesse, causa tumulto e assusta moradores no Ceará

Neste domingo, 24, um boi invadiu uma área onde acontecia uma quermesse e assustou os moradores, em Mauriti, no interior do Ceará

Nas imagens, é possível ver as pessoas correndo, fugindo assustadas com o animal. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido, segundo a Prefeitura de Mauriti.

Um morador do distrito que presenciou o caso e preferiu não ser identificado, relatou que o animal que invadiu não pertencia ao leilão que estava acontecendo, pois os bois estavam sendo apresentados via telão.

Todos da comunidade ficaram assustados, pois ele violentamente invadiu a área e percorreu todo o trajeto onde se encontrava inúmeras pessoas.