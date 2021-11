Boi com três chifres viraliza na internet; veja vídeo

Meia-Noite, como foi batizado é um boi castrado e vive em uma fazenda apenas para exibição

Um boi com três chifres fez sucesso nas redes sociais nos últimos dias. O animal foi flagrado em uma fazenda no Acre, o vídeo que mostra a mutação genética também deixa claro que o animal é saudável. Meia-Noite, como foi batizado é um boi castrado e vive em uma fazenda apenas para exibição.

Segundo informações do site AC 24 Horas, o animal pertence à fazenda Piracema e seu dono é o pecuarista Edilberto Afonso de Moraes, conhecido como Betão, de acordo com o portal.

A característica de Meia-Noite é bastante rara, especialista dizem que, por se tratar de uma mutação genética, ele pode ter outros problemas que ainda não foram descobertos e podem ser prejudiciais.

O caso, no entanto, não é o primeiro a ser visto no Acre. Em 2017, a notícia de um bezerro com três chifres e quatro olhos também foi um viral nas redes.

A proprietária do animal, Francisca Cilene Gomes, 38 anos, disse ter comprado o animal em um leilão em Rio Branco.

“Os olhos eram mais abertos e maiores. Hoje, você abre o pelo e tem dois olhos, bem juntinhos. É até bonitinho o chifre dele, igual aos outros. É perfeito”, disse.