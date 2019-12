Boi cai em cova de cemitério e é resgatado pelo dono e funcionários do local

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (17), um boi caiu em uma cova em um cemitério. O animal foi resgatado pelo dono e funcionários do local. O boi não ficou ferido e o resgate foi feito rapidamente.

O caso ocorreu em Juína-MT. De acordo com funcionário da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra) que esteve no local, muitos bois costumam circular pelo próximo ao cemitério que fica em uma região de sítios. Porém, na maioria das vezes os funcionários os afastam.

No dia do ocorrido, estava chovendo e os trabalhadores estavam alojados em um abrigo e não viram o boi entrar e cair na cova, Assim que a chuva cessou, eles se depararam com a situação. O dono do animal foi acionado, foi até o local e o retirou.

Ninguém ficou ferido. O proprietário do boi tem um sítio ao lado do cemitério e, por isso, o resgate foi rápido.

De acordo com a prefeitura, neste caso, o dono do boi não precisa pagar multa, já que não houve dano ao patrimônio ou à pessoa. Informou também que o muro do local está sendo construído e deve ser ser concluído até a próxima.